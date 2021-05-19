При бажанні купити автомобіль з Америки сьогодні є кілька варіантів: вибирати машину на аукціоні в США самостійно або підібрати варіант з наявності на вторинному ринку України. Що вигідніше і надійніше?

Про нинішній стан імпорту автомобілів з США ми говоримо з людиною, яка була однією з піонерів в цьому бізнесі – співзасновником компанії Carsfromfest і ведучим однойменного YouTube каналу Дмитром Буряком.

Дмитро, останнім часом мало не кожна мийка займається привезенням автомобілів з США. Як вибрати надійного партнера, який привезе дійсно хороший автомобіль?

Дійсно, реклами про привіз автомобілів з США багато, мало не на кожному стовпі. Але насправді дуже мало компаній працюють безпосередньо з Америкою, – їх буквально можна перерахувати на пальцях.

Тому при виборі компанії для співпраці обов'язково необхідно провести невелике розслідування. Для початку простежте її історію, переконайтеся, що юрособа зареєстрована в США, подивіться відгуки й час їх написання. Відвідайте їх сайт – якщо це лише односторінкова "візитка" з обіцянками, проходіть повз. На сайті серйозної компанії можна відразу вибрати машину і прорахувати вартість імпорту в Україну.

На наступному етапі попросіть вислати договір, який ви обов'язково будете підписувати перед внесенням авансу. Це в жодному випадку не повинен бути договір на надання інформаційних послуг. Компанія, якій ви віддаєте гроші, повинна нести відповідальність саме за куплений вам автомобіль. У договорі повинні бути прописані всі нюанси процесу, покупці автомобіля, фінансових питаннях, питаннях транспортування, відповідальності за всі можливі дрібниці, які можуть виникнути в дорозі, доставці, ремонту, сертифікації та постановці на облік. Якщо всі ці питання не закріплені в договорі, краще з такою компанією не зв'язуватися.

Сьогодні в Україні дуже багато пропозицій автомобілів із США вже в Україні, цілих або пошкоджених. Чи не вигідніше взяти автомобіль, який можна подивитися вживу?

У тих людей, які пильно оглядали автомобілі з США, що знаходяться в Україні, такі питання не виникають. Деякі наші клієнти до пів року шукають автомобіль тут, переглядаючи сотні варіантів, перевіряють їх на СТО. Але в підсумку приходять до висновку, що вигідніше самому привезти автомобіль з США. При цьому значно заощадивши й отримавши на виході зрозумілий щодо ремонту і стану автомобіль.

Дуже багато машин з США привозяться для перепродажу, відповідно ці машини роблять абияк, щоб максимально заощадити: на ремонті, на запчастинах, скрутити пробіг, і просто зробити красиву "цукерку" зовні, але "червиву всередині", заклавши при цьому у вартість свій навар.

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Також важливо, що коли ви везете машину з Америки, ви оплачуєте послуги поетапно. Ви спочатку купуєте там автомобіль, потім, перед прибуттям його в Україну, оплачуєте послуги логістики, потім митні платежі, потім ремонт і постановку автомобіля на облік. По суті, оплата розбивається на 5 частин і це дуже зручно.

Також є багато пропозицій з Грузії, у них ціни нижчі. А доставка швидше. Чим хороший чи поганий цей варіант?

Нумо подумаймо, що означає "машина з Грузії". Це той же "американець", який привезений до Грузії та зроблений абияк для перепродажу. У цьому ми переконувалися неодноразово з розповідей наших клієнтів, які брали там автомобіль. У підсумку вони, потім "кусали лікті", тому що машина була зроблена дуже неякісно.

Важливо, що машину ви будете розмитнювати як "цілу" – жоден митний брокер вам її не розмитнить виходячи з того, скільки вона обійшлася на аукціоні в Америці. А митна вартість авто з Грузії буде відповідати цілому автомобілю. Тобто, якщо ви хочете купити Passat, який в Америці був виграний за 3000$, а в Грузії ви його купили за 9000$, то митна вартість вам буде не від 3000$, а від 9000$. А від неї залежить мито в 10% і ПДВ у 20%. Тому вигідніше привезти в Україну пошкоджений автомобіль і розмитнити дешевше.

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Які автомобілі з США сьогодні вигідно привозити, а які краще пошукати в Україні?

Які машини вигідно привозити, які ні, ми часто показуємо на нашому Youtube каналі. Ми постійно робимо аналіз, виходячи з мінливих тенденцій. Коли занадто багато машин однакової марки приходить в Україну, на них підвищується пропозиція і знижується ціна. Хоча незалежно від тенденцій, дуже вигідно везти машини вартістю понад 20 000 $. Чим дорожча машина, тим більше на ній заробіток або економія, залежить від вашої мети.

Але знову, слід задати собі питання: "купити Ford Fusion в Україні, який незрозуміло як ремонтувався, або за ті ж гроші привезти його зі зрозумілим перевіреним пробігом та зі зрозумілим пошкодженням, щоб якісно його усунути?".

Ми досить часто рекомендуємо клієнту, вислухавши його побажання, подивитися на не дуже популярні тут автомобілі, але на них виходить відмінна ціна зі свіжим роком випуску і невеликими ушкодженнями. Це можуть бути Chevrolet Malibu, Jeep Renegade, Jeep Compass і т.д.

Скільки зараз займає часу привіз автомобіля з США від виграшу на аукціоні до прибуття клієнтові?

Відповідь на це питання залежить від штату в Америці, де куплений автомобіль. Є два узбережжя в США: Східне і Західне. Зі Східного узбережжя машина йде приблизно на 20 днів швидше, ніж із Західного узбережжя. Весь шлях від виграшу до прибуття в порт Одеси в середньому автомобіль проходить від двох місяців зі Східного узбережжя і близько місяців із Західного узбережжя.

Так, бувало, що машина приходила і за п'ять тижнів, але це швидше виняток з правил. Якщо компанія декларує привіз машини за місяць, не вірте – це нереально.

Останнім часом часто можна почути, що компанія по привозу авто з США невірно вказує кінцеву вартість автомобіля. Називає одну ціну, а фактично машина виявляється істотно дорожче. Як можна убезпечити себе від такого виду шахрайства?

Через величезну конкуренцію на ринку так працюють недобросовісні компанії. Але клієнти розуміють це вже на етапі, коли половина грошей заплачена – відмовитися від машини в цьому випадку неможливо. Бувають випадки, що компанія, яка задекларувала спочатку одну вартість, “викочує” зовсім інший прайс за різні послуги, додаються нові і т.д. Клієнту вже нічого не залишається, як оплачувати.

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Тому, щоб убезпечити себе від таких шахраїв, ви повинні дуже уважно прочитати договір, в якому повинно бути грамотно прописані всі суми, терміни, відповідальність, страховки, пакет послуг і т.д. Друге: обов'язково звертайте увагу на цифри, які вам дає менеджер при прорахунку лота перед торгами! Там повинна бути сума лота, збори аукціону, доставка по суші, доставка морем, пересилання документів, ціна за послуги компанії, послуги експедування, митного брокера, стоянки в порту Одеси, обов'язково розмитнення, обчислене на офіційному калькуляторі, логістика по Україні, сертифікація, комісії за банківські перекази, постановка на облік і детальна оцінка ремонту автомобіля. Ви не повинні вірити тому, що ваш автомобіль, припустимо з фронтальним ударом, можна зробити за 300$, це нереально!

Дуже багато компаній занижують саме цю вартість ремонту. І потім виявляється, що ремонт дорожче в кілька разів від заявленого.

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Чи можна замовити послугу "під ключ", коли клієнт тільки платить, а компанія всі процедури робить сама, включаючи ремонт і постановку на облік, привозячи повністю готову машину. Скільки це буде коштувати?

Я завжди раджу замовляти саме цю послугу. Ми, наприклад, спеціалізуємося на покупці автомобіля "під ключ" вже понад чотири роки. Коли компанія бере на себе відповідальність за покупку автомобіля, за доставку, за правильне розмитнення, доставку на СТО. Компанія сама закупить запчастини (за погодженням всіх цін з клієнтом), зробить ремонт автомобіля, проведе сертифікацію, навіть за дорученням клієнта може поставити її на облік і відправити клієнту автомобіль в місто його проживання. Клієнт не морочиться ні в яких процесах.

Наскільки це коштує дорожче, ніж займатися самому? Я б сказав, що привезти авто "під ключ" навіть дешевше, ніж займатися всім самому. Багато процесів можуть бути більш витратними, якщо не знаєш надійних виконавців. Я вже не кажу про грамотний вибір автомобіля, щоб не потрапити на "кота в мішку", або на авто з поганою історією і документами!

При роботі "під ключ" майбутньому автовласникові не треба проходити всі процеси самому, у нього не буде "боліти голова" від організації логістики, пошуку надійних перевізників, охорони та збереження авто, відстоювання ціни авто для митниці, підбору запчастин, організації ремонту і багатьох інших витратних, як за часом, так і по грошах процесів. А вони, повірте мені, дуже недешеві, якщо проходиш їх без досвіду.

Всім бажаю придбати відмінний автомобіль з США! Якщо вирішите зробити це з компанією Carsfromwest, буду дуже щасливий. Ви будете в надійних руках!