Jeep Renegade – це оригінальний кросовер, який подобається жінкам. Купують його переважно для експлуатації в місті. Але, виявляється, він може дати фору багатьом позашляховикам на бездоріжжі.

Jeep Renegade – один з бюджетних компактних кросоверів (довжиною 4,2 м), який привозять в Україну битими зі США, хоча випускається він як в Італії, так і в Америці. “Ренегейт” почав продаватись з 2014 року, хоча у США перший модельний рік – 2015-ий. В Україні їх можна придбати за ціною від $12,5 тисяч.

Машина створена на платформі GM Fiat Small Wide 4x4, як і Fiat 500X. Автомобіль продається в кількох комплектаціях – Sport, Latitude, Limited та “найкрутішій” Trailhawk. Автомобіль може бути як з переднім, так і з повним приводом, існує кілька електронних режимів для бездоріжжя. Двигуни – від 1,0 до 2,4 л, причому як бензинові, так і дизельні.

Наприклад, в версії Trailhawk – найпотужніший двигун 2,4 л на 186 к.с., а також більше позашляхових режимів і вищий кліренс.

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Команда СРТ випробувала Jeep Renegade не лише на трасі, але й на бездоріжжі. І дуже здивувалась, що він достойно показав себе на спеціальному полігоні.

Двигун 2,4 практично безпроблемний, і хоча потужність в нього невелика, але для компактного авто вистачає. Хоча чути в салоні його дуже добре. А от 9-ступенева гідротрансформаторна коробка передач ZF може принести проблеми, причому на будь-якому пробігу. Також часта проблема – відмова електрообладнання та АКБ.

Більше про Jeep Renegade зі США – у відео:

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