Jeep Renegade – это оригинальный кроссовер, который нравится женщинам. Покупают его преимущественно для эксплуатации в городе. Но, оказывается, он может дать фору многим внедорожникам на бездорожье.

Jeep Renegade – один из бюджетных компактных кроссоверов (длиной 4,2 м), который привозят в Украину битыми из США, хотя выпускается он как в Италии, так и в Америке. “Ренегейт” начал продаваться с 2014 года, хотя в США первый модельный год – 2015-й. В Украине их можно приобрести по цене от $12,5 тысяч.

Машина создана на платформе GM Fiat Small Wide 4x4, как и Fiat 500X. Автомобиль продается в нескольких комплектациях – Sport, Latitude, Limited и “самой крутой” Trailhawk. Автомобиль может быть как с передним, так и с полным приводом, существует несколько электронных режимов для бездорожья. Двигатели – от 1,0 до 2,4 л, причем как бензиновые, так и дизельные.

Например, у версии Trailhawk – самый мощный двигатель 2,4 л на 186 л. с., а также больше внедорожных режимов и самый высокий клиренс.

Читайте также: В США продают Daewoo Lanos за $350

Команда СРТ испытала Jeep Renegade не только на трассе, но и на бездорожье. И очень удивилась, что он достойно показал себя на специальном полигоне.

Двигатель 2,4 практически беспроблемный, и хотя мощность у него небольшая, но для компактного авто хватает. Хотя слышно в салоне его очень хорошо. А вот 9-ступенчатая гидротрансформаторная коробка передач ZF может принести проблемы, причем на любом пробеге. Также частая проблема – отказ электрооборудования и АКБ.

Больше о Jeep Renegade из США – в видео:

Напомним, почему не стоит покупать поддержанный VW Passat B5.