Під час "лосиного тесту" менший Джип показав себе вправнішим за флагманський позашляховик.

Переважна більшість сучасних автомобілів обладнуються ESP. Роботу цієї системи можна перевірити за допомогою одного тесту – маневру по об’їзду раптової перешкоди на дорозі, так званого лосиного тесту. На каналі km77.com з’явились нові відео з тестами двох моделей марки Jeep – Compas та Grand Cherokee 2017 року випуску.

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Для початку можете подивитись, як з таким же завданням упорався спортивний седан Audi A7. Протестували іспанці і новий компактний кросовер BMW X2. А на зображенні нижче ви можете побачити, як виглядає ідеальна траекторія автомобіля під час виконання цього маневру. Коротко кажучи, автомобіль має оминути перешкоду і повернутись на попередню траекторію без зайвих рухів. У найгіршому випадку машину під час різкого повороту керма заносить, а іноді машина навіть може почати обертатись, мов дзиґа.

km77.com проводить випробування на різних швидкостях. Compass упорався з завданням добре під час кожного заїзду. Водій автомобіля зазначив, що кожного разу відчував повний контроль над ситуацією, а автомобіль залишався керованим навіть під час маневрів на найвищій швидкості.

Флагманський Grand Cherokee помітно більший і важчий за Compass, та й центр маси в нього вищий, а тому для нього лосиний тест виявився складнішим. Результат, близький до ідеального позашляховик показав лише на швидкостях до 71 км/год. Збільшення ж швидкості призводило до часткової втрати контролю, хоча ESP усе ж вдавалось повернути машині керованість, однак з деяким запізненням, що в умовах реального життя може коштувати виїзду на смугу зустрічного руху.

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