При желании купить автомобиль из Америки сегодня есть несколько вариантов: выбирать машину на аукционе в США самостоятельно или подобрать вариант из наличия на вторичном рынке. Что выгоднее и надежнее?

О нынешнем положении импорта автомобилей из США мы говорим с человеком, который был одним из пионеров в этом бизнесе – соучредителем компании Carsfromfest и ведущем одноименного YouTube канала Дмитрием Буряком.

Дмитрий, в последнее время чуть ли не каждая мойка занимается привозом автомобилей из США. Как выбрать надежного партнера, который привезет действительно хороший автомобиль?

Действительно, рекламы о привозе автомобилей из США много, чуть ли не на каждом столбе. Но на самом деле очень мало компаний работают напрямую с Америкой, — их буквально можно пересчитать на пальцах.

Поэтому при выборе компании для сотрудничества обязательно необходимо провести небольшое расследование. Для начала проследите ее историю, убедитесь, что юрлицо зарегистрировано в США, посмотреть отзывы и время их написания. Посетите их сайт – если это одностраничная "визитка" с обещаниями, проходите мимо. На сайте серьезной компании можно сразу выбрать машину и просчитать стоимость провоза в Украину.

На следующем этапе попросите выслать договор, который вы обязательно будете подписывать перед внесением аванса. Это ни в коем случае не должен быть договор на предоставление информационных услуг. Компания, которой вы отдаете деньги, должна нести ответственность именно за купленный вам автомобиль. В договоре должны быть прописаны все нюансы по процессу, по покупке автомобиля, финансовым вопросам, вопросам транспортировки, ответственность за все возможные мелочи, которые могут возникнуть в пути, доставки, ремонта, сертификации и постановки на учет. Если все эти вопросы не закреплены в договоре, лучше с такой компанией не связываться.

Сегодня в Украине очень много предложений автомобилей из США уже в Украине, целых или поврежденных. Не выгоднее ли взять автомобиль, который можно посмотреть вживую?

У тех людей, которые пристально осматривали автомобили из США, находящиеся в Украине, такие вопросы не возникают. Некоторые наши клиенты до полугода ищут автомобиль здесь, пересматривая сотни вариантов, проверяют их на СТО. Но в итоге приходят к выводу, что выгоднее самому привезти автомобиль из США. При этом значительно сэкономив и получив на выходе понятный по ремонту и состоянию автомобиль.

Очень много машин из США привозятся для перепродажи, соответственно эти машины делают кое-как, чтобы максимально сэкономить: на ремонте, на запчастях, скрутить пробег, и просто предоставить красивую "конфету" снаружи, но "червивую внутри", заложив при этом в стоимость свой навар.

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Также важно, что когда вы везете машину с Америки, вы оплачиваете услуги поэтапно. Вы сначала покупаете там автомобиль, потом, перед прибытием его в Украину, оплачиваете услуги логистики, затем таможенные платежи, затем ремонт и постановку автомобиля на учет. По сути, оплата разбивается на 5 частей и это очень удобно.

Также есть много предложений из Грузии, у них цены ниже. А доставка быстрее. Чем хорош или плох этот вариант?

Давайте подумаем, что значит "машина из Грузии". Это тот же "американец", который привезен в Грузию и сделан кое-как для перепродажи. В этом мы убеждались неоднократно из рассказов наших клиентов, которые брали там автомобиль. В итоге они, потом "кусали локти», потому что машина была сделана очень безобразно.

Важно, что машину вы будете растамаживать как "целую" - ни один таможенный брокер вам ее не растаможит исходя из того, сколько она обошлась на аукционе в Америке. А таможенная стоимость авто из Грузии будет отвечать целому автомобилю. То есть, если вы хотите купить Passat, который в Америке был выигран за 3000$, а в Грузии вы его купили за 9000$, то таможенная стоимость вам будет не от 3000$, а от 9000$. А от нее зависит пошлина в 10% и НДС в 20%. Поэтому выгоднее привезти в Украину поврежденный автомобиль и растаможить дешевле.

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Какие автомобили из США сегодня выгодно привозить, а какие лучше поискать в Украине?

Какие машины выгодно привозить, какие нет, мы часто показываем на нашем Youtube канале. Мы постоянно делаем сводки, исходя из меняющихся тенденций. Когда слишком много машин одинаковой марки приходит в Украину, на них повышается предложение и понижается цена. Хотя независимо от тенденций, очень выгодно везти машины стоимостью более 20000$. Чем дороже машина, тем больше на ней заработок или экономия, зависит от вашей цели.

Но опять, следует задать себе вопрос: "купить Ford Fusion в Украине, который непонятно как собирался, либо за те же деньги привезти его с понятным проверенным пробегом и с понятным повреждением, чтобы качественно его устранить?".

Мы достаточно часто рекомендуем клиенту, выслушав его пожелания, посмотреть на не очень популярные здесь автомобили, но на них получается отлична цена со свежим годом выпуска и небольшими повреждениями. Это могут быть Chevrolet Malibu, Jeep Renegade, Jeep Compass и т.д.

Сколько сейчас занимает времени привоз автомобиля из США от выигрыша на аукционе до прибытия клиенту?

Ответ на этот вопрос зависит от штата в Америке, где куплен автомобиль. Есть два побережья в США: Восточное и Западное. С Восточного побережья машина идет примерно на 20 дней быстрее, чем с Западного побережья. Весь путь от выигрыша до прибытия в порт Одессы в среднем автомобиль проходит от двух месяцев с Восточного побережья и около трех месяцев – с Западного побережья.

Да, бывало, что машина приходила и за пять недель, но это скорее исключение из правил. Если компания декларирует привоз машины за месяц, не верьте – это нереально.

В последнее время часто можно услышать, что компания по привозу авто из США неверно указывает конечную стоимость автомобиля. Называет одну цену, а фактически машина оказывается существенно дороже. Как можно обезопасить себя от такого вида мошенничества?

Из-за огромной конкуренции на рынке так работают недобросовестные компании. Но клиенты понимают это уже на этапе, когда половина денег заплачены – отказаться от машины в этом случае невозможно. Бывают случаи, что компания, задекларировавшая сначала одну стоимость, выкатывает совсем другой прайс за различные услуги, добавляются новые и т.д. Клиенту уже ничего не остается, как оплачивать.

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Поэтому, чтобы обезопасить себя от таких мошенников, вы должны очень внимательно прочитать договор, в котором должно быть грамотно прописаны все суммы, сроки, ответственность, страховки, пакет услуг и т.д. Второе, обязательно обращайте внимание на цифры, которые вам дает менеджер при просчете лота перед торгами! Там должна быть сумма лота, сборы аукциона, доставка по суше, доставка морем, пересылка документов, цена за услуги компании, услуги экспедирования, таможенного брокера, стоянки в порту Одессы, обязательно растаможка, посчитанная на официальном калькуляторе, логистика по Украине, сертификация, комиссии за банковские переводы, постановка на учет и детальная оценка ремонта автомобиля. Вы не должны верить тому, что ваш автомобиль, допустим с фронтальным ударом можно сделать за 300$, это нереально!

Очень многие компании занижают именно эту стоимость ремонта. И потом оказывается, что ремонт дороже в несколько раз от заявленного.

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Можно ли заказать услугу "под ключ", когда клиент только платит, а компания все процедуры делает сама, включая ремонт и постановку на учет, привозя полностью готовую машину. Сколько это будет стоить?

Я всегда советую заказывать именно эту услугу. Мы, например, специализируемся на покупке автомобиля "под ключ" уже более четырех лет. Когда компания берет на себя ответственность за покупку автомобиля, за доставку, за правильную растаможку, доставку на СТО. Компания сама закупит запчасти (по согласованию всех цен с клиентом), сделает ремонт автомобиля, проведет сертификацию, даже по доверенности клиента может поставить ее на учет и отправить клиенту автомобиль в город его проживания. Клиент не будет заморачиваться ни в каких процессах.

Насколько это стоит дороже, чем заниматься самому? Я бы сказал, что привезти авто "под ключ" даже дешевле, чем заниматься всем самому. Многие процессы могут быть более затратными, если не знаешь надежных исполнителей. Я уже не говорю о грамотном выборе автомобиля, чтобы не попасть на "кота в мешке", либо на авто с плохой историей и документами!

При работе "под ключ" будущему автовладельцу не надо проходить все процессы самому, у него не будет "болеть голова” от организации логистики, поиска надежных перевозчиков, охране и сохранности авто, отстаивания цены авто для таможни, подбора запчастей, организации ремонта и многих других затратных, как по времени, так и по деньгам процессов. А они, поверьте мне, очень недешевые, если проходишь их без опыта.

Всем желаю приобрести отличный автомобиль из США! Если решите сделать это с компанией Carsfromwest, буду очень счастлив. Вы будете в надежных руках!