Сколько стоит восстановить утерянный номерной знак

Потеряли номерной знак – неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. В главном сервисном центре МВД объяснили, как официально восстановить номерной знак и сколько это стоит.

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Даже если был потерян один номерной знак, можно обратиться в сервисный центр МВД. В территориальном подразделении осуществить перерегистрацию транспортного средства с получением новых номерных знаков. То есть, изготовление дубликатов утраченных номеров официально не предусматривается.

Автовладелец с собой должен подготовить следующие документы: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если же номерные знаки были похищены – необходимо предъявить в сервисном центре МВД соответствующую справку об утере, выданную в отделении Национальной полиции.

По завершению процедуры перерегистрации администратор сервисного центра МВД выдает новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля. Стоимость услуги по перерегистрации с выдачей нового номерного знака стоит 1240 грн: услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 540 грн, номерной знак – 350 грн.