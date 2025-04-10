Скільки коштує відновити загублений номерний знак

Загубили номерний знак – неприємна ситуація, яка може статися з кожним. У головному сервісному центрі МВС пояснили, як офіційно відновити номерний знак і скільки це коштує.

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Навіть якщо було втрачено один номерний знак, можна звернутися до сервісного центру МВС. У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків. Тобто, виготовлення дублікатів втрачених номерів офіційно не передбачається.

Автовласник з собою повинен підготувати такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо ж номерні знаки були викрадені – необхідно пред’явити в сервісному центрі МВС відповідну довідку про втрату, видану в відділенні Національної поліції.

По завершенню процедури перереєстрації адміністратор сервісного центру МВС видає нові номерні знаки і нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Вартість послуги з перереєстрації з видачею нового номерного знака коштує 1240 грн: послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 540 грн, номерний знак – 350 грн.