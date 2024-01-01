Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, без общей тенденции по росту или уменьшению. Некоторые операторы почти на 2 гривны снизили тариф за АС-соединение, отдельные повысили цену на DC-порты, от +0,5 до +1,75 грн.

Средняя цена киловатт-часа, полученной через АС порт, сейчас составляет (округленно) 13,60 грн (-0,40 грн), через DC порт - 17,36 грн (+0,36 грн). Об этом сообщили специалисты Института исследований авторынка, собрав информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине.

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В зависимости от локации могут случаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент мы не будем принимать во внимание.

Отметим, что эта информация предоставлена в справочных целях - это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, кто имеет, или планирует приобрести электромобиль.

Цены на ЭЗС, февраль 2025 г. Инфографика ИДА

По наблюдениям специалистов ИДА, высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) – преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах различных бизнесов – гостиниц, торговых центров, ресторанов и тому подобное. Поэтому в следующих ценовых срезах мы преимущественно будем опираться именно на придорожные ЭЗС.