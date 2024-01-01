Скільки коштує зарядити електромобіль в лютому 2025 року

У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, без загальної тенденції щодо зростання чи зменшення. Деякі оператори майже на 2 гривні знизили тариф за АС-з'єднання, окремі підвищили ціну на DC-порти, від +0,5 до +1,75 грн.

Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, зараз складає (округлено) 13,60 грн (-0,40 грн), через DC порт — 17,36 грн (+0,36 грн). Про це повідомили фахівці Інституту досліджень авторинку, зібравши інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні.

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Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент ми не братимемо до уваги.

Зазначимо, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.

Ціни на ЕЗС, лютий 2025 р. Інфографіка ІДА

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) – переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів – готелів, торгових центрів, ресторанів тощо. Тож у наступних цінових зрізах ми переважно опиратимемось саме на придорожні ЕЗС.