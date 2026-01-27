Сколько стоит зарядка электромобиля в Польше: действительно ли в Украине дороже

Для сравнения основатель украинской сети зарядных станций ECOFACTOR Сергей Вельчев использовал открытую аналитику польского рынка зарядных станций. Данные пересчитаны в гривне по курсу 1 PLN = 12,134 грн (официальный курс НБУ по состоянию на 27 января 2026 года). Цены приведены по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Кстати как формируется тариф на зарядки электроавто в Украине

Средние тарифы на зарядку в Польше

Если усреднить все опубликованные в аналитике тарифы без выравнивания по операторам, получим такую картину:

Для медленной зарядки переменным током (AC, до 22 кВт) средняя цена составляет около 23,8 грн за кВт-час.

Для быстрых DC-станций мощностью до 150 кВт - уже почти 29,8 грн за кВт-ч.

А на сверхбыстрых HPC-станциях от 150 кВт и выше - около 30,6 грн за кВт-ч.

Фактически это означает, что 30 грн за кВт-ч на DC - это не украинская аномалия, а типичный европейский уровень для быстрой зарядки. AC-тарифы при этом остаются заметно ниже.

Почему в ЕС зарядная инфраструктура выглядит иначе

Важный нюанс, который часто выпадает из публичных дискуссий: зарядная инфраструктура в странах ЕС, в частности в Польше, строилась преимущественно за институциональные средства. Это или прямые гранты, или длинные и дешевые кредиты с государственной поддержкой.

Украина в этом смысле - исключение. Подавляющая часть нашей зарядной сети появилась не благодаря программам, а благодаря энтузиастам-электромобилистам. И на старте, и в значительной степени сегодня операторами зарядной инфраструктуры остаются сами владельцы электромобилей.

Фактически украинская зарядная сеть - это инфраструктура, созданная электромобилистами для электромобилистов, без доступа к грантовым программам и дешевым финансовым ресурсам.

Также интересно сколько теперь стоит зарядить электромобили в Украине

Что имеем в сухом остатке

Если сравнивать напрямую, цены на зарядку в Польше выше, чем в Украине даже после недавнего повышения. И это - в условиях стабильной энергосистемы, без военных рисков и без резких сезонных колебаний.

Украинский рост тарифов стал следствием сразу нескольких факторов: разбитой энергетики, подорожание электроэнергии для бизнеса и нетипично холодного зимнего периода. В этом контексте сохранение тарифов ниже польских выглядит скорее результатом компромисса, чем жадности.

Поэтому, прежде чем говорить о "барыгах", стоит зафиксировать простую вещь: без грантов и дешевых кредитов украинские операторы зарядных станций удерживают цены ниже, чем в соседней стране ЕС.