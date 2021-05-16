10:41, 16 мая 0

Корейские автомобили в Украину привозят не только из Кореи, но и из Америки. Правда, моделей на газу там не найдешь - только бензин!

Недорогой и практичный седан KIA Optima появился на рынке с 2000 года, а недавно его переименовали в К5, как и в Корее.

В продаже на страховых аукционах Америки Copart и IAAI представлены KIA Optima разных годов выпуска, начиная с 2011 года. Наибольшей популярностью пользуются автомобили 2013 года выпуска (третье поколение 2010 - 2014 гг.) 2015 и 2016 (четвертое поколение 2015-2019 гг.).

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КИА Оптима четвертого поколения выпускаются с двигателями объемом 2.4, 2.0 и 1.6 литра. 2,0-литровые комплектуются с 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой переключения передач. 2,4-литровая KIA Optima бывает только с 6-ступенчатым автоматом. 1,6-литровые модели оснащены 7-ступенчатым двойным сцеплением или 6-ступенчатой механикой.

Дешевле всего на страховых аукционах США представлены КИА Оптима 2016 и 2017 годов выпуска, а наиболее дорогие - выпущенные в 2019 году. Средняя цена за авто 2016 и 2017 года – 3100 долл., 2018 – 3450 долл., 2019 – 5950 долл, сообщают в bidhistory.

В продаже на аукционах Копарт и Иншуренс больше всего представлено КИА Оптима 2016 года выпуска: меньше всего – 2017 года.

В среднем цены на KIA Optima 2020 года выпуска находится в пределах 6500 долл. США. В феврале – марте она незначительно просела (до 6300 долл.), но в апреле снова пошла вверх, минимально превысив январские показатели.

Максимальное количество КИА Оптима 2020 года выпуска было представлено в продаже на Coprt и IAAI в январе 2021 года – 205 авто. Минимальный показатель в 80 позиций – в апреле.