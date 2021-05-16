10:41, 16 травня 0

Корейські автомобілі в Україну привозять не тільки з Кореї, але і з Америки. Щоправда, моделей на газу там не знайдеш – тільки бензин!

Недорогий і практичний седан KIA Optima з'явився на ринку з 2000 року, а нещодавно його перейменували в К5, як і в Кореї.

У продажу на страхових аукціонах Америки Copart і IAAI представлені KIA Optima різних років випуску, починаючи з 2011 року. Найбільшою популярністю користуються автомобілі 2013 року випуску (третє покоління 2010 – 2014 рр.) 2015 і 2016 (четверте покоління 2015 – 2019 рр.).

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КІА Оптима четвертого покоління випускаються з двигунами об'ємом 2.4, 2.0 і 1.6 літра. 2,0-літрові комплектуються з 6-ступінчастою автоматичною або механічною коробкою перемикання передач. 2,4-літрова KIA Optima буває тільки з 6-ступінчастим автоматом. 1,6-літрові моделі оснащені 7-ступінчастим подвійним зчепленням або 6-ступінчастою механікою.

Найдешевше на страхових аукціонах США представлені КІА Оптима 2016 і 2017 років випуску, а найбільш дорогі – випущені в 2019 році. Середня ціна за авто 2016 і 2017 року – 3100 дол., 2018 – 3450 дол., 2019 – 5950 дол, повідомляють у bidhistory.

У продажу на аукціонах Копарт і Іншуренс найбільше представлено KIA Оптима 2016 року випуску: найменше – 2017 року.

В середньому ціни на KIA Optima 2020 року випуску знаходиться у межах 6500 дол. США. У лютому – березні вона трохи просіла(до 6300 дол.), але у квітні знову пішла вгору, мінімально перевищивши січневі показники.

Максимальну кількість KIA Оптима 2020 року випуску було представлено у продажу на Coprt і IAAI в січні 2021 року – 205 авто. Мінімальний показник у 80 позицій – у квітні.