На аукционе RM Sotheby's выставят на продажу оригинальный комплект колесных дисков Bugatti EB110. Подсчитывают, что за них можно получить от 8 000 до 12 000 евро.

Уникальные многоспицевые диски – выразительная деталь Bugatti, но они могут идеально подойти и к какому-то проектному автомобилю. Диски в этом лоте – это кованые колеса из двух частей, изготовленные компанией BBS. Они имеют 18 дюймов в диаметре. В ширину задний комплект – 12 дюймов, а передний – 9 дюймов. Это довольно редкий набор, что подтверждает ожидаемая цена на аукционе.

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Торги в интернете на диски EB110 начнутся 21 апреля 2021 года и закончатся через восемь дней. Лот находится в Копенгагене, Дания, поэтому если покупать из-за границы, стоит учесть цену за доставку.

Это действительно дорогая покупка, но эти колеса не из тех, что можно видеть каждый день. Некоторые агрегаты Porsche 911 с воздушным охлаждением модифицируются для размещения этого широкого набора ободов, и они выглядят очень красиво.

Bugatti EB110 – уникальный суперкар, который выпускался в "золотую эпоху автомобилестроения" с 1991 по 1995 год. Он оснащался двигателем V12 который развивал мощность 553 л.с. и разгонял суперкар до первой сотни за 3,46 секунды. Максимальная скорость достигала 342 км/ч.