Автор видео заявляет, что гиперкар пролетел мимо него на скорости 373 километра в час.

Вжух – и он исчез. Примерно так проезжает мимо автобусной остановки нужная маршрутка.

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Koenigsegg Agera RS и SSC Tuatara могут быть самыми быстрыми автомобилями в мире, но Bugatti Chiron остается одним из самых выдающихся автомобилей на рынке, и это видео показывает, насколько ужасно быстрым он может быть на дороге.

Семисекундный ролик, размещенный на YouTube в конце декабря, стал вирусным, после того, как им поделились на форуме Reddit. Он был загружен с названием “Звук Bugatti Chiron, что пролетает мимо со скоростью 373 км/ч” и показывает, как французский гиперкар мчится по узкой двухполосной дороге в Португалии.

Короткое видео не просто демонстрирует, насколько быстр Chiron на прямой линии, но прекрасно передает звук его двигателя W16 и громкого выхлопа.

Bugatti Chiron имеет электронную ограниченную максимальную скорость в 420 километров в час, так что указанная в заголовке видео цифра не выглядит фантастической, однако пользователи Reddit с математическими навыками вычислили по видео, что автомобиль движется со скоростью примерно 257-289 километров в час, что все равно является достаточно впечатляющим показателем, особенно учитывая, насколько узкой была дорога.