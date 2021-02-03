Автор відео заявляє, що гіперкар пролетів повз нього на швидкості 373 кілометри на годину.

Вжух – і він зник. Приблизно так проїжджає повз автобусну зупинку потрібна маршрутка.

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Koenigsegg Agera RS та SSC Tuatara можуть бути найшвидшими автомобілями світу, але Bugatti Chiron залишається одним з найвидатніших автомобілів на ринку, і це відео показує, наскільки жахливо швидким він може бути на дорозі.

Семисекундний ролик, розміщений на YouTube наприкінці грудня, став вірусним, після того, як ним поділились на форумі Reddit. Він був завантажений із назвою “Звук Bugatti Chiron, що пролітає повз зі швидкістю 373 км/год” і показує, як французький гіперкар мчить вузькою двосмуговою дорогою в Португалії.

Коротке відео не просто демонструє, наскільки швидким є Chiron на прямій лінії, але чудово передає звук його двигуна W16 та гучного вихлопу.

Bugatti Chiron має електронну обмежену максимальну швидкість у 420 кілометрів на годину, тож зазначена в заголовку відео цифра не видається фантастичною, однак користувачі Reddit з математичними навичками вирахували по відео, що автомобіль рухається зі швидкістю приблизно 257-289 кілометрів на годинум, що все одно є досить вражаючим показником, особливо враховуючи, наскільки вузькою була дорога.