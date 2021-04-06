На аукціон RM Sotheby's виставлять на продаж оригінальний комплект колісних дисків Bugatti EB110. Очікують, що їх за них можна отримати від 8000 до 12000 євро.

Унікальні багатоспицеві диски – виразна деталь Bugatti, але вони можуть ідеально підійти і до якогось проектного автомобіля. Диски в цьому лоті – це ковані колеса з двох частин, виготовлені компанією BBS. Вони мають 18 дюймів у діаметрі. В ширину задній комплект – 12 дюймів, а передній – 9 дюймів. Це досить рідкісний набір, що підтверджує очікувана ціна на аукціоні.

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Торги в інтернеті на диски EB110 розпочнуться 21 квітня 2021 року і закінчаться через вісім днів. Лот перебуває в Копенгагені, Данія, тому якщо купувати з-за кордону, варто врахувати ціну за доставку.

Це дійсно дорога покупка, але ці колеса не з тих, що можна бачити щодня. Деякі агрегати Porsche 911 з повітряним охолодженням модифікуються для розміщення цього широкого набору ободів, і вони виглядають надзвичайно красиво.

Bugatti EB110 – унікальний суперкар, який випускався в “золоту епоху автомобілебудування” з 1991 по 1995 рік. Він оснащався двигуном V12 який розвивав потужність 553 к.с. і розганяв суперар до першої сотні за 3,46 секунди. Максимальна швидкість сягала 342 км/год.