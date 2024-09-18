Сколько суперкаров купили украинцы за последние годы

Политики и государственные деятели среди владельцев очень дорогих авто не "светятся". Все лавры достались молодым бизнесменам, которые заработали свой капитал, используя криптовалюту и современные интернет-технологии.

Они используют эти авто для собственной рекламы в соцсетях, поэтому их легко отследить, что и сделали журналисты epravda.com.ua. Остальные покупатели предпочитаете анонимность.

Читайте также: Покупка Bugatti Tourbillion женой Зеленского: откуда взялась эта история

Одна из крупнейших известных коллекций дорогих автомобилей у Александра Слобоженко, который умеет зарабатывать деньги на интернет-арбитраже. Он хвастался в соцсетях приобретением McLaren 720S Spider, который стоит около 300 тысяч долл. В общем, в его автопарке почти два десятка очень дорогих автомобилей. Недавно Слобоженко получил подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. После этого СМИ писали, что он сумел выехать из Украины.

Слобоженко не единственный платежеспособный украинец, который любит дорогие машины. По данным СМИ, еще один блогер и инвестор в криптовалюту Дмитрий Хиценко в 22 года заработал на суперкар Lamborghini Huracan за 280 тысяч долл и гибридное купе BMW i8 за 100 тыс долл.

Lamborghini Huracan

А Михаил Романенко, который в СМИ фигурирует как "криптомиллиардер", в 2023 году приобрел суперкар Bugatti Bolide стоимостью 4,6 млн долл. До этого он стал владельцем еще более дорогого Bugatti Centodieci, цена которого более 10 млн долл, их выпустили всего 10 штук.

Кто остался в “тени”

Другие суперкары удалось идентифицировать среди открытых данных регистраций транспортных средств, доступных на портале data.gov.ua. В целом уровень первой регистрации таких автомобилей в 2024 году даже выше, чем в соответствующие периоды 2021 года, свидетельствуют проанализированные данные. В частности, во втором квартале 2024 года на учет в сервисных центрах МВД поставлено три десятка таких автомобилей, а с начала года – полсотни.

Rolls-Royce Spectre

Среди них больше всего, семь машин, – это Maserati Ghibli. На втором месте с пятью автомобилями Bentley Continental GT. Самыми дорогими среди всех стали Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска. Сразу три такие авто, которые являются первыми полностью электрическими машинами от Rolls-Royce, получили киевские номера. Кто стал их владельцами – неизвестно.

Подержанные выгоднее

Однако все больше супер- и спорткаров проходят в Украине первую регистрацию как подержанные, поэтому их стоимость может быть меньше на 20-40%. Если до 2022 года на каждые две новые машины приходилась только одна подержанная, то в 2023-2024 годах эта пирамида перевернулась: из 50 зарегистрированных в 2024 году новые только 16.

Для миграции продаж роскошных автомобилей на вторичный рынок есть несколько причин. Во-первых – налог при первой регистрации: с авто за 200 тыс. долл. необходимо заплатить 10 тыс. долл. Во-вторых – сам процесс покупки.

Maserati Ghibli

"Через "официалов" и банк, даже если разбрасывают оплату по дням наличными через кассу, надо подтверждать финмониторингу свои доходы, что (молодым криптомиллиардерам) сделать непросто", – объясняет журналисту владелец СТО в центре Киева, где иногда обслуживаются такие автомобили.

Тем более, что применяемость в этом сегменте условная. Средний возраст зарегистрированных в последнее время суперкаров составляет три года (в массовом бюджетном сегменте – десять лет), что предоставляет их новым владельцам много преимуществ в виде более низкой цены, меньших налогов и простого процесса покупки.