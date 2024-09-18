Скільки суперкарів купили українці за останні роки

Політики та державні діячі серед власників дуже дорогих авто не «світяться». Усі лаври дістались молодим бізнесменам, які заробили свій капітал, використовуючи криптовалюту та сучасні інтернет-технології.

Вони використовують ці авто для власної реклами у соцмережах, тому їх легко відслідкувати, що й зробили журналісти epravda.com.ua. Решта покупців їздить на суперкарах анонімно.

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Одна з найбільших відомих колекцій дорогих автомобілів в Олександра Слобоженко, який вміє заробляти гроші на інтернет-арбітражі. Він хизувався в соцмережах придбанням McLaren 720S Spider, який коштує близько 300 тис дол. Загалом, в його автопарку майже два десятки дуже дорогих автомобілів. Нещодавно Слобоженко отримав підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього ЗМІ писали, що він зумів виїхати з України.

Слобоженко – не єдиний платоспроможний українець, який полюбляє дорогі машини. За даними ЗМІ, ще один блогер та інвестор у криптовалюту Дмитро Хиценко у 22 роки заробив на суперкар Lamborghini Huracan за 280 тисяч доларів і гібридне купе BMW i8 за 100 тиссяч дол.

Lamborghini Huracan

А Михайло Романенко, який у ЗМІ фігурує як "криптомільярдер", у 2023 році придбав суперкар Bugatti Bolide вартістю 4,6 млн дол. До того він став власником ще дорожчого Bugatti Centodieci, ціна якого понад 10 млн доларів і яких випустили лише 10 штук.

Хто лишився у “тіні”

Інші суперкари вдалося ідентифікувати серед відкритих даних реєстрацій транспортних засобів, доступних на порталі data.gov.ua. Загалом рівень першої реєстрації таких автомобілів у 2024 році навіть вищий, ніж у відповідні періоди 2021 року, свідчать проаналізовані дані. Зокрема, у другому кварталі 2024 року на облік у сервісних центрах МВС поставлено три десятки таких автомобілів, а з початку року – пів сотні.

Rolls-Royce Spectre

Серед них найбільше, сім машин, – це Maserati Ghibli. На другому місці з п’ятьма автомобілями Bentley Continental GT. Найдорожчими серед усіх стали Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску. Одразу три такі авто, які є першими повністю електричними машинами від Rolls-Royce, отримали київські номери. Хто став їхніми власниками – невідомо.

Вживані вигідніше

Проте дедалі більше супер- і спорткарів проходять в Україні першу реєстрацію як уживані, тож їх вартість може бути меншою на 20-40%. Якщо до 2022 року на кожні дві нові машини припадала лише одна вживана, то у 2023-2024 роках ця піраміда перевернулася: з 50 зареєстрованих у 2024 році нові лише 16.

Для міграції продажів розкішних автомобілів на вторинний ринок є кілька причин. По-перше – податок при першій реєстрації: з авто за 200 тис. дол. необхідно заплатити 10 тис. дол. По-друге – сам процес купівлі.

Maserati Ghibli

"Через "офіціалів" і банк, навіть якщо розкидають оплату по днях готівкою через касу, треба підтверджувати фінмоніторингу свої доходи, що (молодим криптомільярдерам) зробити непросто", – пояснює журналісту власник СТО в центрі Києва, де іноді обслуговуються такі автомобілі.

Тим більше, що вживаність у цьому сегменті умовна. Середній вік зареєстрованих останнім часом суперкарів становить три роки (у масовому бюджетному сегменті – десять років), що надає їх новим власникам багато переваг у вигляді нижчої ціни, менших податків та простішого процесу купівлі.