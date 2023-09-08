Алексей Резников перед отставкой с поста главы Министерства обороны Украины сделал с трибуны Верховной Рады отчет народным депутатам. Многое из озвученного впечатляет...

По словам 17-го министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 4 ноября 2021 по 5 сентября 2023 года, материально-техническая база ВСУ сильно обновилась.

За 18 месяцев украинская армия получила:

более 6,5 тысяч единиц бронетехники, в т.ч. танки, боевые машины;

более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов в танки и РСЗО;

имею 3,5 тысячи систем ПВО, включая ПЗРК;

более 2 тысяч грузовых автомобилей.

Эта и другая техника, вооружение, боеприпасы украинская армия получила как из международных источников помощи, так и приобрела по заказу Минобороны на предприятиях отечественного ВПК или купила на мировых рынках вооружений.

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Экс-министр напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения количество бронетехники, от танков до бронеавтомобилей, в ВСУ достигало более 9,3 тысяч единиц, а всех артиллерийских систем, включая 120-мм минометы (но без учета меньших калибров) – более 8 тысяч единиц.