Олексій Резніков перед відставкою з поста очільника Міністерства оборони України зробив з трибуни Верховної Ради звіт перед народними депутатами. Багато з озвученого вражає...

Зі слів 17-го міністра оборони України, який займав цю посаду з 4 листопада 2021 року по 5 вересня 2023 року, матеріально-технічна база ЗСУ сильно оновилася.

За 18 місяців українська армія отримала:

понад 6,5 тисячі одиниць бронетехніки, у т.ч. танки, бойові машини;

понад 7 млн артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ;

майжу 3,5 тисячі систем ППО, включно із ПЗРК;

понад 2 тисячі вантажних автомобілів.

Цю та іншу техніку, озброєння, боєприпаси українська армія отримала як із міжнародних джерел допомоги, так і придбала по замовленню Міноборони на підприємствах вітчизняного ВПК чи купила на світових ринках озброєнь.

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Екс-міністр нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення кількість бронетехніки, від танків до бронеавтомобілів, у ЗСУ сягала понад 9,3 тисячі одиниць, а всіх артилерійських систем, включно зі 120-мм мінометами (але без урахування менших калібрів) – понад 1,8 тисячі одиниць.