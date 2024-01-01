Сколько техники задействовано в борьбе с гололедом в столице

В ночь на 22 ноября дорожники превентивно обрабатывали противогололедными материалами опасные городские участки. К работам привлекли 136 единиц техники КК "Киевавтодор". Об этом сообщает официальный канал КГГА.

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Первоначально противогололедными материалами обрабатывают городские дороги, мосты, путепроводы, покрытия из брусчатки, спуски и подъемы.

160 работников "Киевавтодора" в составе 25 бригад по ручной уборке осуществляют обработку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуаров, остановок общественного транспорта.

К противогололедной обработке на придомовых территориях задействованы 3 000 специалистов управляющих компаний. Они осуществляют ручную обработку тротуаров противогололедными средствами. В парках и зеленых зонах работают 368 сотрудников "зеленстроев".

По прогнозу Украинского гидрометцентра сегодня, 22 ноября, в столице на дорогах гололедица, днем мокрый снег и дождь, температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Водителей призывают быть внимательными и осмотрительными на дорогах. Пешеходов просят быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.