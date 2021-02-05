Даже дикторы радио порой, пугая водителей прогнозом погоды, путают понятия гололеда и гололедицы. Разница, конечно, есть, но что страшнее для водителя?

Мы знаем, что и гололед, и гололедица – это скользко, холодно и вообще опасно. А чего именно бояться водителю при первом и при втором виде природного явления?

Появление гололеда или гололедицы часто можно предсказать. При отсутствии опыта в такие дни лучше не ездить, особенно загруженными улицами

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Гололедица

Когда укатанный колесами снег и лужи превратились в лед – это гололедица.

Дорога блестит лишь в местах, накатанных колесами – это гололедица. Неторопливо и с особой осторожностью можно ехать, цепляясь за другие участки дороги

Внешние признаки – дорога блестит в колеях, а остальные поверхности покрыты обычным рыхлым снегом.

Опасность для водителя – буксование при трогании и юз при торможении.

Как вести себя – есть возможность выбрать менее скользкую поверхность, если направить машину на ненакатанную часть пути. Есть вероятность восстановить утраченную управляемость, уцепившись колесами за участок колеи с нескользкой ненакатанной поверхностью. Скорость следует снизить до минимальной, манипуляции с рулем и педалями должны быть неспешными и плавными.

Гололед

Когда при минусовой температуре идет дождь или садится туман, можно быть уверенным: вас ждет гололед.

Все поверхности без разбора покрыты льдом – это гололед. Для водителя есть опасность потерять контроль над машиной: пойти волчком или сместиться в сторону

Внешние признаки – лед просто везде: на дороге, на тротуарах, на бордюрах, на деревьях, на стенах сооружений. Чаще всего его наличие выдает блеск, но на асфальте случается также так называемый “черный лед” – настолько тонкий слой льда, что его не видно под обычным углом зрения.

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Опасность для водителя – скользко везде, велика вероятность полностью потерять управление. Попытка выехать из колеи, выбраться на бордюр, попытки двигаться по поверхности со сложным рельефом (поперечным или продольным) приводит к развороту автомобиля. Машина может двигаться не только вперед и назад, а вбок, причем с неконтролируемым вращением.

Как вести себя – избегайте движения по участкам с гололедом. Если дорога не посыпана противогололедными материалами (песок, отсев), лучше прекратить движение. Исключить движение по участкам с подъемами, спусками, боковым уклоном.

Песок, подсыпанный под ведущие колеса поможет выехать из лунок во льду или преодолеть небольшой подъем

В багажнике

Что гололед, что гололедица могут случиться на дороге врасплох, и иногда машина может просто не сдвинуться с места или двигаться на горке назад или вбок. Поэтому в холодную и снежную погоду советуем иметь с собой в машине хотя бы небольшой запас какого-то фрикционного материала: песка или отсева. В качестве тары сгодится прочный пакет или большая пластиковая бутылка с широким горлышком. Песок в такой упаковке лучше держать сухим, тогда будет удобнее подсыпать его под колесо, попавшее в скользкую ямку. При проблемах с троганием с места, в частности на подъеме, из песка надо сделать две дорожки перед ведущими колесами по несколько метров длиной.

Рекомендация Авто24

Реально улучшить управляемость автомобиля во время движения в гололед или гололедицу помогут высококлассные зимние шины – шипованные или премиальные фрикционные. Но даже шипы не позволяют двигаться по льду как летом по сухому асфальту – скорость на обледенелой дороге все равно должна быть снижена до 5 – 20 км/час.

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