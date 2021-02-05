Навіть диктори радіо, бува, лякаючи водіїв прогнозом погоди, плутають поняття ожеледі та ожеледиці. Різниця, звісно, є, але що страшніше для водія?

Ми знаємо, що і ожеледь, і ожеледиця – це слизько, холодно і взагалі небезпечно. А чого саме боятися водієві при першому та при другому виді природного явища?

Появу ожеледі чи ожеледиці часто можна передбачити. За відсутності досвіду в такі дні краще не їздити, особливо завантаженими вулицями

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Ожеледиця

Коли вкатаний колесами сніг та калюжі перетворилися на лід, ви маєте ожеледицю.

Дорога блищить лише в місцях, накатаних колесами – це ожеледиця. Неквапливо і з обережністю можна їхати, чіпляючись за інші смуги шляху

Зовнішні ознаки – дорога блищить у коліях, а решта поверхонь вкрита звичайним рихлим снігом.

Небезпека для водія – буксування при рушанні та юз при гальмуванні.

Як поводитись – є можливість обрати менш слизьку поверхню, якщо спрямувати машину на невкатану частину шляху. Є ймовірність відновити втрачену керованість, вчепившись колесами за ділянку колії з неслизькою невкатаною поверхнею. Швидкість слід знизити до мінімальної, маніпуляції з кермом та педалями мають бути повільними та плавними.

Ожеледь

Коли за мінусової температури йде дощ або сідає туман, можна бути впевненим: на вас чекає ожеледь.

Усі поверхні без розбору вкриті кригою – це ожеледь. Для водія є небезпека втратити контроль за машиною: піти вовчком або зсунутися вбік

Зовнішні ознаки – лід просто скрізь: на дорозі, на тротуарах, на бордюрах, на деревах, на стінах споруд. Найчастіше його наявність виказує блиск, але на асфальті трапляється також так званий “чорний лід” – настільки тонкий шар криги, що його не видно під звичайним кутом зору.

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Небезпека для водія – слизько скрізь, велика ймовірність повністю втратити керування. Спроба виїхати з колії, вибратися на бордюр, намагання рухатися по поверхні зі складним рельєфом (поперечним або повздовжнім) призводить до розвороту автомобіля. Машина може рухатися не лише вперед і назад, а вбік, причому з неконтрольованим обертанням.

Як поводитись – уникайте руху ділянками шляху з ожеледдю. Якщо дорога не посипана матеріалами проти ожеледі (пісок, відсів), краще припинити рух. Виключити рух ділянками із підйомом, спуском, боковим ухилом.

Пісок, підсипаний під ведучі колеса допоможе виїхати з лунок у льоду або подолати невеликий підйом

У багажнику

Що ожеледь, що ожеледиця можуть трапитися на дорозі зненацька, і іноді машина може просто не зрушити з місця або посунутися на гірці назад або вбік. Тож у холодну та сніжну погоду радимо мати із собою в машині хоча б невеликий запас певного фрікційного матеріалу: піску або відсіву. В якості тари згодиться міцний пакет або велика пластикова пляшка з широким горлечком. Пісок у такій упаковці краще тримати сухим, тоді буде зручніше підсипати його під колесо, що потрапило у слизьку ямку. При проблемах з рушанням з місця, зокрема на підйомі, з піску треба зробити дві доріжки перед ведучими колесами по кілька метрів довжиною.

Рекомендація Авто24

Реально поліпшити керованість автомобіля під час руху в ожеледь чи ожеледицю допоможуть висококласні зимові шини – шиповані або преміальні фрикційні. Але навіть шипи не дозволяють рухатися по кризі як влітку по сухому асфальту – швидкість на зледенілій дорозі все одно має бути знижена до 5 – 20 км/год.

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