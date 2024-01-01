Скільки техніки задіяно у боротьбі з ожеледицею в столиці

У ніч проти 22 листопада дорожники превентивно обробляли протиожеледними матеріалами небезпечні міські ділянки. До робіт залучили 136 одиниць техніки КК «Київавтодор». Про це повідомляє офіційний канал КМДА.

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Першочергово протиожеледними матеріалами обробляють міські дороги, мости, шляхопроводи, покриття з бруківки, спуски та підйоми.

160 працівників «Київавтодору» у складі 25 бригад із ручного прибирання здійснюють обробку підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.

До протиожеледної обробки на прибудинкових територіях задіяні 3 000 фахівців керуючих компаній. Вони здійснюють ручну обробку тротуарів протиожеледними засобами. У парках і зелених зонах працюють 368 співробітників «зеленбудів».

За прогнозом Українського гідрометцентру сьогодні, 22 листопада, у столиці на дорогах ожеледиця, вдень мокрий сніг і дощ, температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Водіїв закликають бути уважними та обачними на дорогах. Пішоходів просять бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.