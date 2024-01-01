Сколько теперь стоит "Зеленая карта": полисы подорожали

Страхование автотранспорта при выезде за границу "Зеленая карта" снова подорожало.

Новая тарифная сетка начала действовать 20 мая с 0:00. Размер единых страховых платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта" вырос и он является единым для всех страховщиков – полных членов МТСБУ.

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Отныне сумма платежа составляет для легковых автомобилей:

1 156 грн - 15 дней действия договора;

1 841 грн - 1 месяц;

4 968 грн - 3 месяца;

12 849 грн - 1 год.

Для автобусов - от 4 325 грн за 15 суток до 39 147 грн за 1 год. Для грузовых автомобилей этот платеж составляет от 2 474 грн за 15 суток до 30 638 грн за год.

Отмечается, что размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине действуют на территории стран-членов международной системы "Зеленая карта". В этот перечень по понятным причинам не входят Россия и Беларусь.

Подробнее с размерами новых тарифов можно ознакомиться на сайте МТСБУ по этой ссылке.