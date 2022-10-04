Начали действовать новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за границу.
МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов в сторону понижения на 5,5%.
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По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" на 15 дней для поездок по Европе:
- для легковых автомобилей снижается с 913 грн до 863 грн,
- для автобусов из 3429 грн до 3244 грн,
- для грузовых автомобилей с 2153 грн до 2037 грн.
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для:
- легковых составляет теперь 1375 грн (ранее 1453 грн),
- автобусов – 4506 грн (4763 грн),
- грузовых – 2703 грн (2858 грн).
Стоимость полугодового и годового полиса:
- для легковых – 6103 грн и 7555 грн соответственно,
- для автобусов – 15773 грн и 29293 грн,
- для грузовых – 12 799 грн и 24156 грн.