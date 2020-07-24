Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 24 июля 2020 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за границу на автотранспорте.

Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ перечислило стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону повышения в среднем на 3,8%. Последнее изменение тарифов было 16 июня 2020 года в сторону повышения на 3,5%.

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Полисы "Зеленая карта" реализуют с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 765 грн (ранее 737 грн), для автобусов – до 2,876 тыс. грн (2,768 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 1,805 тыс. грн (1,738 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,218 тыс. грн (ранее 1,173 тыс. грн), автобусов – 3,995 тыс. грн (3,845 тыс. грн), грузовиков – 2,396 тыс. грн (2,307 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,410 тыс. грн и 6,698 тыс. грн соответственно, для автобусов – 13,983 тыс. грн и 25,968 тыс. грн, для грузовых автомобилей – 11,346 тыс. грн и 21,414 тыс. грн в соответствии.

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Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 557 грн, на один месяц – 820 грн, на полгода – 1,880 тыс. грн, на год – 2,677 тыс. грн.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета Министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

Справка: "Зеленая карта" – система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

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