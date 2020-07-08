За первые 6 месяцев 2020 г. заключено более 1,3 млн. электронных договоров ОСАГО

Количество электронных договоров ОСАГО в первом полугодии 2020 составило более 1,3 млн., что на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Сумма премий по таким договорам составляет 1,12 млрд. грн. (+288%). При этом во 2 кв. 2020 г. по сравнению с 1 кварталом 2020 г. количество е-полисов увеличилось на 42% и составило почти 780 тыс. шт.

Читайте также: Штраф за красные поворотники оказался незаконным

Количество электронных договоров за первое полугодие 2020 года

Общее количество электронных договоров, заключенных с начала работы системы (февраль 2018 г.) достигло отметки 2,7 млн. шт., сумма премий по ним составила почти 2,2 млрд. грн. Доля ТОП-20 страховщиков составляет 86% от общего количества заключенных электронных полисов.

ТОП-20 страховщиков по количеству заключенных электронных договоров, январь – июнь 2020 г.



Структура электронных договоров ОСАГО

Напомним, что продолжается работа по созданию предпосылок для перехода на электронный формат страхового сертификата "Зеленая карта".

Согласно решению Генеральной Ассамблеи Совета Бюро “Зеленая карта”, с 1 июля 2020 г. страны-члены Бюро начинают постепенно применять черно-белый формат бланков международного сертификата "Зеленая карта" для возможности распечатки электронного полиса на обычных принтерах. Фактически, это первый шаг к полной диджитальной трансформации документооборота в электронную форму в рамках всей системы “Зеленая карта".

Рабочая группа МТСБУ сейчас рассматривает пути технической реализации такого перехода для украинского сегмента “Зеленая карта”. Также МТСБУ сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины и МВД Украины для обеспечения беспроблемного въезда и передвижения по стране иностранных автовладельцев, которые будут иметь черно-белые страховые сертификаты.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко заметил: "Электронные сервисы, которые работают в ОСАГО, сыграли особую роль во время карантина, когда украинцы почувствовали, что от возможности отдаленно заключить договор или оформить ДТП, напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих.

Ситуация, связанная с пандемией и ее последствиями, мотивировала нас еще больше сфокусироваться на дальнейшем внедрение диджитальных инноваций.

Отрасль ОСАГО в ближайшие годы должна научиться выполнять свою основную функцию – создавать страховую защиту для автовладельцев – новым способом, на основе цифровых технологий. Необходимо все те электронные сервисы, которые уже эффективно работают, интегрировать вместе с новыми решениями в единую цифровую платформу автомобильного страхования. В частности, среди важных шагов к этой цели рассматриваем возможность постепенного введения удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО".

Также интересно: Исполнительная служба отказывается взимать штрафы автофиксации в принудительном порядке