За перші 6 місяців 2020 р. укладено більше 1,3 млн. електронних договорів ОСЦПВ

Кількість електронних договорів ОСЦПВ в першому півріччі 2020 склала понад 1,3 млн., що на 224% більше, ніж за аналогічний період 2019 р. Сума премій за такими договорами становить 1,12 млрд. грн. (+288%). При цьому в 2 кв. 2020 р. порівняно з 1 кварталом 2020 р. кількість е-полісів збільшилась на 42% і склала майже 780 тис. шт.

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Кількість електронних договорів за перше півріччя 2020 року





Загальна кількість електронних договорів, укладених з початку роботи системи (лютий 2018 р.) досягла позначки 2,7 млн. шт., сума премій за ними склала майже 2,2 млрд. грн. Частка ТОП-20 страховиків складає 86 % від загальної кількості укладених електронних полісів.



ТОП-20 страховиків за кількістю укладених електронних договорів, січень- червень 2020 р.р.





Структура електронних договорів ОСЦПВ



Нагадаємо, що триває робота із створення передумов для переходу на електронний формат страхового сертифікату “Зелена картка”.

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї Ради Бюро “Зелена картка”, з 1 липня 2020 р. країни-члени Бюро починають поступово застосовувати чорно-білий формат бланку міжнародного сертифікату “Зелена картка” для можливості роздрукування електронного полісу на звичайних принтерах. Фактично, це перший крок до повної діджитальної трансформації документообігу в електронну форму в рамках всієї системи «”Зелена картка”.

Робоча група МТСБУ зараз розглядає шляхи технічної реалізації такого переходу для українського сегменту “Зелена картка”. Також МТСБУ співпрацює з Державною прикордонною службою України та МВС України для забезпечення безпроблемного в’їзду та пересування країною іноземних автовласників, які матимуть чорно-білі страхові сертифікати.



Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко зауважив: “Електронні сервіси, які працюють в ОСЦПВ, відіграли особливу роль під час карантину, коли українці відчули, що від можливості віддалено укласти договір або оформити ДТП, безпосередньо залежить безпека і здоров'я їх та оточуючих.

Ситуація, пов’язана з пандемією та її наслідками, мотивувала нас ще більше сфокусуватись на подальшому впровадження діджитальних інновацій.

Галузь ОСЦПВ в найближчі роки повинна навчитися виконувати свою основну функцію – створювати страховий захист для автовласників – новим способом, на основі цифрових технологій. Необхідно всі ті електронні сервіси, що вже ефективно працюють, інтегрувати разом з новими рішеннями в єдину цифрову платформу автомобільного страхування. Зокрема, серед важливих кроків до цієї мети розглядаємо можливість поступового запровадження віддаленого врегулювання страхових подій в ОСЦПВ”.

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