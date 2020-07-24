Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 24 липня 2020 року вводить нові тарифи на поліси "Зелена картка" для осіб, які виїжджають за кордон на автотранспорті.

Згідно з повідомленням на сайті бюро, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка", які вводяться в сторону підвищення в середньому на 3,8%. Остання зміна тарифів була 16 червня 2020 року в сторону підвищення на 3,5%.

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Поліси "Зелена картка" реалізують із 2009 року двох видів: уся Європа; Білорусь, Молдова та Росія. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 765 грн (раніше 737 грн), для автобусів - до 2,876 тис. грн (2,768 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 1,805 тис. грн (1,738 тис. грн).

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових автомобілів становитиме 1,218 тис. грн (раніше 1,173 тис. грн), автобусів - 3,995 тис. грн (3,845 тис. грн), вантажівок - 2,396 тис. грн (2,307 тис. грн).

Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів становитиме 5,410 тис. грн і 6,698 тис. грн відповідно, для автобусів -13,983 тис. грн і 25,968 тис. грн, для вантажних автомобілів - 11,346 тис. грн і 21,414 тис. грн відповідно.

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Вартість полісів для поїздок до Азербайджану, Білорусі, Молдови та РФ для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 557 грн, на один місяць - 820 грн, на півроку - 1,880 тис. грн, на рік - 2,677 тис. грн.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року і визначені в євро.

Довідка: "Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

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