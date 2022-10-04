Почали діяти нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон.

МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів у бік зниження на 5,5%.

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За даними МТСБУ, вартість "Зеленої карти" на 15 днів для поїздок Європою:

для легкових автомобілів знижується з 913 грн. до 863 грн.,

для автобусів з 3429 грн. до 3244 грн.,

для вантажних автомобілів з 2153 грн. до 2037 грн.

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для:

легкових становить відтепер 1375 грн. (раніше 1453 грн.),

автобусів - 4506 грн. (4763 грн),

вантажних - 2703 грн. (2858 грн.).

Вартість піврічного та річного полісів: