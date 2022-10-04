Почали діяти нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон.
МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів у бік зниження на 5,5%.
Читайте також: "Зелена карта" для водіїв подорожчає
За даними МТСБУ, вартість "Зеленої карти" на 15 днів для поїздок Європою:
- для легкових автомобілів знижується з 913 грн. до 863 грн.,
- для автобусів з 3429 грн. до 3244 грн.,
- для вантажних автомобілів з 2153 грн. до 2037 грн.
Вартість "Зеленої карти" на один місяць для:
- легкових становить відтепер 1375 грн. (раніше 1453 грн.),
- автобусів - 4506 грн. (4763 грн),
- вантажних - 2703 грн. (2858 грн.).
Вартість піврічного та річного полісів:
- для легкових – 6103 грн. та 7555 грн. відповідно,
- для автобусів – 15773 грн. та 29293 грн.,
- для вантажних – 12799 грн. та 24156 грн.