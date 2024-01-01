Скільки тепер коштує "Зелена картка": поліси подорожчали

Страхування автотранспорту при виїзді за кордон "Зелена картка” знову подорожчало.

Нова тарифна сітка почала діяти 20 травня з 0:00. Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування “Зелена картка” зріс і він є єдиним для всіх страховиків – повних членів МТСБУ.

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Відтепер сума платежу становить для легкових автомобілів:

1 156 грн - 15 днів дії договору;

1 841 грн - 1 місяць;

4 968 грн - 3 місяці;

12 849 грн - 1 рік.

Для автобусів - від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік. Для вантажних автомобілів цей платіж становить від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.

Зазначається, що розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні діють на території країн-членів міжнародної системи "Зелена картка". В цей перелік з зрозумілих причин не входять Росія та Білорусь.

Детальніше з розмірами нових тарифів можна ознайомитися на сайті МТСБУ за цим посиланням.