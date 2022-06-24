Для удовлетворения потребностей рынка в Украину должно заезжать 25-27 тыс. тонн топлива в сутки. Это по 600-700 бензовозов ежедневно.

Поставки топлива в Украину для достижения нормального уровня обеспечения потребителей должны вырасти с нынешних 15 тыс. тонн в сутки минимум до 22 тыс. тонн, а с учетом потребностей армии и аграриев и возможности формировать их запасы необходимо увеличить почти вдвое – до 25-27 тыс. тонн. Так считает директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

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"Чтобы выйти на нормальный уровень потребления, необходимо ввозить около 22 тыс. в день. Если говорить о все каналы сбыта, а это и нужды армии, аграриев и тому подобное, то регулярно имеет заезжать 25-27 тыс. тонн продукта в сутки", – заявил Пивоварский.

Он обратил внимание, что за три месяца удалось повысить почти в десять раз поставки топлива из Европы – с 1,5−2 тыс. тонн в феврале до 15 тыс. тонн в мае. И сейчас эти объемы увеличиваются ежедневно.

Поэтому Пивоварский прогнозирует, что при отсутствии форс-мажоров Украине удастся выйти на нормальный уровень обеспечения дизельным топливом в течение месяца. Однако для обеспечения необходимых рынку объемов бензина может потребоваться несколько больше времени, учитывая, в частности, более сложную автомобильную логистику его доставки и дефицит "А-95" в Европе.

"Что касается" А-95", то здесь ситуация сложнее. Здесь уже вопрос не только завезти, а еще найти и купить. В Европе – дефицит "А-95". Из того, что сейчас вижу, нужно будет больше месяца. Но ежедневно имеем положительную динамику, ввозим больше", – подчеркнул топ-менеджер сети АЗС.

Он также отметил, что цены на нефтепродукты будут зависеть от стоимости продукта в Европе и его доставки. "Я не могу привязываться к цифрам. Цена будет рыночной. Здесь вопрос даже не в курсе доллара. Это вопрос о том, сколько это будет стоить Европе, сколько будет стоить доставка. Сегодня это 52, завтра может быть 48, потом 53 грн", – отметил Андрей Пивоварский.