Для задоволення потреб ринку в Україну має заїжджати 25-27 тис. тонн пального на добу. Це по 600-700 бензовозів щодня.

Постачання палива в Україну для досягнення нормального рівня забезпечення споживачів має зрости з нинішніх 15 тис. тонн на добу мінімум до 22 тис. тонн, а з урахуванням потреб армії та аграріїв і можливості формувати запаси їх необхідно збільшити майже вдвічі — до 25−27 тис. тонн. Так вважає директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський.

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"Щоб вийти на нормальний рівень споживання, необхідно ввозити близько 22 тис. на день. Якщо говорити про всі канали збуту, а це і потреби армії, аграріїв тощо, то регулярно має заїжджати 25−27 тис. тонн продукту на добу", — заявив Пивоварський.

Він звернув увагу, що за три місяці вдалося підвищити майже вдесятеро постачання палива з Європи — з 1,5−2 тис. тонн у лютому до 15 тис. тонн у травні. І зараз ці обсяги збільшуються щодня.

Тому Пивоварський прогнозує, що за відсутності форс-мажорів Україні вдасться вийти на нормальний рівень забезпечення дизельним паливом протягом місяця. Проте для забезпечення необхідних ринку обсягів бензину може знадобитися дещо більше часу, враховуючи, зокрема, складнішу автомобільну логістику його доставки та дефіцит "А-95" у Європі.

"Щодо „А-95“, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не лише завезти, а ще знайти та купити. У Європі — дефіцит „А-95“. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня маємо позитивну динаміку, ввозимо більше", — наголосив топ-менеджер мережі АЗС.

Він також зазначив, що ціни на нафтопродукти залежатимуть від вартості продукту в Європі та його доставки. "Я не можу прив'язуватися до цифр. Ціна буде ринковою. Тут питання навіть не в курсі долара. Це питання про те, скільки це коштуватиме Європі, скільки коштуватиме доставка. Сьогодні це 52, завтра може бути 48, потім 53 грн", — зазначив Андрій Пивоварський.