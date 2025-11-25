Сколько транспортного налога уплатили украинцы

По данным Государственной налоговой службы Украины, в течение января – октября 2025 года местные бюджеты получили 200,4 млн грн транспортного налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 2,6 процента, что соответствует дополнительным 5,1 млн грн.

Читайте также: При продаже автомобиля придется платить налог с реальной стоимости: постановление Кабмина

Структура поступлений по категориям плательщиков

Физические лица уплатили 97,8 млн грн.

Юридические лица перечислили 102,6 млн грн.

Таким образом, доля бизнеса в структуре поступлений несколько преобладает, однако взносы физических лиц остаются значительными, что отражает стабильный рост количества дорогих автомобилей в пользовании граждан.

Регионы-лидеры

Рейтинг возглавили территории с наибольшей концентрацией премиального автопарка:

Киев – 60,2 млн грн

Днепропетровская область – 18,9 млн грн

Одесская область – 15,15 8 млн грн

Киевская область – 14,6 млн грн 14 6 млн грн

Именно эти регионы демонстрируют высокие темпы регистрации дорогих легковых авто и активную деловую активность, что увеличивает количество плательщиков налога.

Что такое транспортный налог и кто его платит

Транспортный налог платят владельцы новых дорогих легковых автомобилей. В 2025 году обязанность возникает в отношении авто:

выпущенных не более пяти лет назад

со среднерыночной стоимостью более 3 млн грн (375 минимальных зарплат)

Перечень таких автомобилей ежегодно формирует и обнародует Министерство экономики. На 2025 год он содержит 1362 модели премиального сегмента, среди которых внедорожники, спорткары и люксовые седаны марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и других.

Ставка налога и порядок уплаты

Годовая ставка фиксированная и составляет 25 000 грн за каждый автомобиль.

Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны осуществить оплату в течение 60 дней с момента его получения.

Юридические лица рассчитывают сумму самостоятельно и уплачивают ее ежеквартально равными частями.