Скільки транспортного податку сплатили українці

За даними Державної податкової служби України, протягом січня – жовтня 2025 року місцеві бюджети отримали 200,4 млн грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2,6 відсотка, що відповідає додатковим 5,1 млн грн.

Структура надходжень за категоріями платників

Фізичні особи сплатили 97,8 млн грн.

Юридичні особи перерахували 102,6 млн грн.

Таким чином, частка бізнесу в структурі надходжень дещо переважає, однак внески фізичних осіб залишаються значними, що відображає стабільне зростання кількості дорогих автомобілів у користуванні громадян.

Регіони-лідери

Рейтинг очолили території з найбільшою концентрацією преміального автопарку:

Київ – 60,2 млн грн

Дніпропетровська область – 18,9 млн грн

Одеська область – 15,8 млн грн

Київська область – 14,6 млн грн

Саме ці регіони демонструють найвищі темпи реєстрації дорогих легкових авто та активну ділову активність, що збільшує кількість платників податку.

Що таке транспортний податок і хто його сплачує

Транспортний податок сплачують власники нових дорогих легкових автомобілів. У 2025 році обов’язок виникає щодо авто:

випущених не більше ніж п’ять років тому

зі середньоринковою вартістю понад 3 млн грн (375 мінімальних зарплат)

Перелік таких автомобілів щороку формує та оприлюднює Міністерство економіки. На 2025 рік він містить 1362 моделі преміального сегменту, серед яких позашляховики, спорткари та люксові седани марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інших.

Ставка податку і порядок сплати

Річна ставка фіксована та становить 25 000 грн за кожен автомобіль.

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення від ДПС і повинні здійснити оплату протягом 60 днів з моменту його отримання.

Юридичні особи розраховують суму самостійно та сплачують її щокварталу рівними частинами.