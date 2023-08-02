Ввоз гуманитарной помощи в Украину продолжается. В ее числе – транспортные средства.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, за семь месяцев на таможенную территорию Украины ввезено в виде гуманитарной помощи 101,8 тысяч транспортных средств. Правда, на своей странице в Telegram-канале "Железный нардеп" не расшифровывает того, кто ввозил и что ввозил.

Как утверждают эксперты Авто24, речь идет не только о пикапах и внедорожниках, массово закупаемых благотворительными организациями и волонтерами за рубежом, но и о колесной и гусеничной спецтехнике различного назначения. Прежде всего, это кареты скорой помощи и ввозимые крупными партиями школьные автобусы.

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Поскольку речь идет о "транспортных средствах", а не конкретно об автомобилях, то в группу гуманитарной помощи также входит техника двойного назначения разных размерных групп и чисто военные машины, начиная с легких бронетранспортеров, о чем наш сайт постоянно рассказывает.

Прозвучала у "Железного нардепа" еще одна интересная информация: в общей сложности на территорию Украины в виде гуманитарной помощи за семь месяцев завезено 1,4 млн тонн грузов.