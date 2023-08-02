Ввезення гуманітарної допомоги в Україну продовжується. В її числі - транспортні засоби.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, за сім місяців на митну територію України ввезено у вигляді гуманітарної допомоги 101,8 тисячі транспортних засобів. Щоправда, на своїй сторінці в Telegram-каналі "Залізний нардеп" не розшифровує того, хто ввозив і що ввозив.

Як стверджують експерти Авто24, тут йдеться не тільки про пікапи та позашляховики, що масово закуповуються благодійними організаціями та волонтерами за кордоном, але й про колісну та гусеничну спецтехніку різного призначення. Перш за все, це карети швидкої допомоги та шкільні автобуси, що ввозяться великими партіями.

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Оскільки мова йде про "транспортні засоби", а не конкретно про автомобілі, то в групу гуманітарної допомоги також входить техніка подвійного призначення різних розмірних груп та суто військові машини, починаючи від легких бронетранспортерів, про що наш сайт постійно розповідає.

Прозвучала у "Залізного нардепа" ще одна цікава інформація: в цілому на територію України у вигляді гуманітарної допомоги за сім місяців завезено 1,4 млн тонн вантажів.