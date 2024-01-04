Мобильные сервисные центры МВД предоставили почти 13 тысяч административных услуг в течение 2023 года.

За 2023 год передвижные сервисные центры МВД осуществили 748 выездов по всей Украине. Они курсируют в самые отдаленные уголки, где нет стационарных сервисных центров МВД и работают на деоккупированных территориях.

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В течение прошлого года в мобильных сервисных центрах МВД осуществили 6 089 регистрационных операций с транспортными средствами и 6 795 человек обменяли водительское удостоверение. Эти данные свидетельствуют о том, что среди граждан существует спрос на такие услуги.