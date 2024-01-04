Мобільні сервісні центри МВС надали майже 13 тисяч адміністративних послуг впродовж 2023 року.

За 2023 рік пересувні сервісні центри МВС здійснили 748 виїздів по всій Україні. Вони курсують до найвіддаленіших куточків, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС та працюють на деокупованих територіях.

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Впродовж минулого року у мобільних сервісних центрах МВС здійснили 6 089 реєстраційних операцій з транспортними засобами та 6 795 осіб обміняли посвідчення водія. Ці дані свідчать про те, що серед громадян існує великий попит на такі послуги.