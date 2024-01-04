Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через корупцію за останні чотири місяці було звільнено 25 керівників сервісних центрів МВС. Відносно них відкрито кримінальні провадження.

Корупція в органах влади залишається важливою проблемою сучасної України. Міністр внутрішніх справ розповів, як просуваються справи з викоріненням хабарництва у самому МВС.

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«В кожній області є невеликий підрозділ внутрішньої безпеки, який займається виключно сервісними підрозділами. Ми продовжуємо такі реалізації у рамках Кримінального кодексу щодо виявлення таких осіб», - сказав Ігор Клименко.

За його словами, дедалі більше громадян стали звертатись до правоохоронців з повідомленнями про корупцію і надавати інформацію стосовно вимагання хабарів.

Ті, хто вже зняті з посад, знаходяться в базах МВС. Відносно них відкриті кримінальні справи. На практиці вони вже не можуть обіймати посади у державних органах влади.