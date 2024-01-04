Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за коррупции за последние четыре месяца были уволены 25 руководителей сервисных центров МВД. В отношении их открыты уголовные производства.

Коррупция в органах власти остается важной проблемой современной Украины. Министр внутренних дел рассказал как продвигаются дела с искоренением взяточничества в самом МВД.

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"В каждой области есть небольшое подразделение внутренней безопасности, которое занимается соответственно только сервисными подразделениями. Мы продолжаем такие реализации в рамках уголовного кодекса по выявлению таких лиц", - сказал Игорь Клименко.

По его словам все больше граждан стали обращаться в полицию с сообщениями о коррупции и предоставлять информацию о вымогательстве взяток.

По словам Игоря Клименко те, кто уже сняты с должностей, находятся в базах МВД. В отношении их открыты уголовные дела. На практике они уже не могут занимать должности в государственных органах власти.