В МВД сообщили, что международной доставкой водительского удостоверения воспользовались 1800 человек. Услуга продолжает набирать популярность.

За рубежом находится немало украинцев, которые смогли выехать из страны. Поэтому сервисные центры МВД работают над возможностью получения услуг за рубежом.

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Нашим согражданам нужно обменивать и восстанавливать водительское удостоверение, чтобы иметь право управлять автомобилем. Об этом рассказал Николай Рудик – начальник Главного сервисного центра МВД.

За 2 месяца с начала запуска этой услуги, за границу заказали доставку почти 1800 водительских удостоверений. Николай Рудик объяснил, онлайн обмен водительского удостоверения в электронном кабинете водителя доступен в Польшу, Чехию, Германию и Италию. "Этой услугой могут воспользоваться те граждане, которые потеряли или повредили удостоверение, закончился срок его действия, или изменили персональные данные. Больше всего международную доставку заказывали украинцы в Польшу – отправлено 1511 водительских удостоверений", – рассказал Николай Рудик.

Начальник Главного сервисного центра МВД также рассказал, как заказать международную доставку. Для этого необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя. Далее указывается причина обмена удостоверения, выбирается международная доставка и оплачивается услуга.

После этого заявку обрабатывает администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения – готовый документ отправляется на указанный заказчиком адрес.

"Международная доставка водительского удостоверения осуществляется около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу составят – 960 грн", – рассказал Николай Рудик.

В сервисном центре МВД напоминают, что данные об удостоверении водителя выданные до 2013 года находятся в старом реестре. Поэтому не отображаются в электронном кабинете водителя и Дії. В таком случае осуществить онлайн обмен водительского удостоверения невозможно. Тем гражданам, которые находятся за рубежом, советуют обратиться в ГП "Документ". Они открыты в 7 странах: Польше Словакии, Германии, Чехии, Италии, Испании и Турции.