В МВС повідомили, що міжнародною доставкою посвідчення водія скористались 1800 осіб. Послуга продовжує набирати популярність.

За кордоном перебуває чимало українців, які змогли виїхати з країни. Тому сервісні центри МВС працюють над можливістю отримання послуг за кордоном.

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Нашим співгромадянам потрібно обмінювати та відновлювати посвідчення водія, щоби мати право керувати автомобілем. Про це розповів Микола Рудик – начальник Головного сервісного центру МВС в прямому ефірі телеканалу «Ми – Україна» в національному телемарафоні «Єдині новини».

За 2 місяці з початку запуску цієї послуги, за кордон замовили доставку майже 1800 посвідчень водія. Микола Рудик пояснив, онлайн обмін посвідчення водія в електронному кабінеті водія доступний у Польщу, Чехію, Німеччину та Італію. «Цією послугою можуть скористатись ті громадяни, які загубили чи пошкодили посвідчення, закінчився термін його дії, або ж змінили персональні дані. Найбільше міжнародну доставку замовляли українці в Польщу – відправлено 1511 посвідчень водія», – розповів Микола Рудик.

Начальник Головного сервісного центру МВС також розповів, як замовити міжнародну доставку. Для цього необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія. Далі вказується причина обміну посвідчення, обирається міжнародна доставка та оплачується послуга.

Після цього заявку обробляє адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення – готовий документ відправляється на вказану замовником адресу.

«Міжнародна доставка посвідчення водія здійснюється близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн», – розповів Микола Рудик.

У сервісному центрі МВС нагадують, що дані про посвідчення водія видані до 2013 року знаходяться в старому реєстрі. Тому не відображаються в електронному кабінеті водія та Дії. У такому разі здійснити онлайн обмін посвідчення водія неможливо. Тим громадянам, які перебувають за кордоном, радять звернутись до ДП «Документ». Вони відкриті у 7 країнах: Польщі Словаччині, Німеччині, Чехії, Італії, Іспанії та Туреччині.