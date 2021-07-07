Украинцы потратили $ 275 млн на новые машины в июне текущего года. Средняя цена одного авто превысила $ 31 тыс.

В июне украинцы потратили на покупку новых машин $ 275 млн. Это на $ 5 млн больше, чем в мае. Средняя стоимость машины из салона составила $ 31 250 без учета дополнительного оборудования и затрат на оформление.

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Кроссоверы традиционно заняли 75% продаж. Самым популярным стал бренд Toyota: на эти японские машины украинцы в июне потратили $ 45 млн (1300 ед.). Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл более 6% продаж – 547 купленных авто.

Также в пятерке лидеров по продаже – Kia Sportage (532 ед.), Renault Duster (324 ед.), Renault Sander (309 ед.) И Nissan Qashqai (239 шт).

Всего в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 8800 новых автомобилей. Самыми активными покупателями стали жители Киева (3700 авто), а также – Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

Дизельными двигателями были оборудованы 24% машин.

Добавим, что за полгода в Украине было продано 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.