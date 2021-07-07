Українці витратили $ 275 млн на нові машини в червні поточного року. Середня ціна одного авто перевищила $ 31 тис.

У червні українці витратили на покупку нових машин $ 275 млн. Це на $ 5 млн більше, ніж у травні. Середня вартість машини з салону склала $ 31 250 без урахування додаткового обладнання та витрат на оформлення.

Читайте також: В Україні відновлюється попит на нові авто

Кросовери традиційно зайняли 75% продажів. Найпопулярнішим став бренд Toyota: на ці японські машини українці в червні витратили $ 45 млн (1300 од.). Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей і покрив більше 6% продажів - 547 куплених авто.

Також в п'ятірці лідерів з продажу - Kia Sportage (532 од.), Renault Duster (324 од.), Renault Sander (309 од.) І Nissan Qashqai (239 од).

Всього в минулому місяці в Україні зареєстрували 8800 нових автомобілів. Найактивнішими покупцями стали жителі Києва (3700 авто), а також - Дніпра, Харкова, Одеси та Львова.

Дизельними двигунами були обладнані 24% машин.

Додамо, що за півроку в Україні було продано 48,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.