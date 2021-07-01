Українці все частіше купують нові автомобілі. Причому активність спостерігається не тільки у бюджетному сегменті.

Червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць 8,8 тис. нових авто поповнили автопарк України, це на 21% більше ніж торік. До того ж це на майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року. Щодо результату попереднього місяця реєстрації нових машин зросли на 4 відсотка.

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Найбільш популярною маркою червня стала Toyota (рік тому була Renault). Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 1296 реалізованих авто. Таким чином, відносно минулого року ця марка покращила свій червневий результат майже на чверть. На другому місці Renault з показником 986 авто (-15% до червня 2020р.). Третє місце українці віддали Кіа, придбавши 742 нові авто цієї марки, що на 10% більше ніж торік. Четвертий результат у Skoda – 609 машин (+27% до червня 2020р.). Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, в активі якої 441 реєстрація нових легкових автомобілів, що на 11% більше ніж роком раніше.

Також у звітному місяці в десятку найпопулярніших марок увійшли: Nissan – 391 шт. (+68%); VW – 384 шт. (+273%); Peugeot – 383 шт. (+17%); Chery – 369 шт. (+129%); Mitsubishi – 367 шт. (+71%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4 з показником 547 реєстрацій. Всього за перше півріччя в Україні реєстраційні номери отримали 48,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року.