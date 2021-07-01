Украинцы все чаще покупают новые автомобили. Причем активность наблюдается не только в бюджетном сегменте.

Июнь подогрел спрос на рынке новых легковых автомобилей. За месяц 8,8 тыс. новых авто пополнили автопарк Украины, это на 21% больше чем в прошлом году. К тому же это почти на 36% больше июньского результата до 2019 года. Относительно результата предыдущего месяца, регистрации новых машин выросли на 4 процента.

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Наиболее популярной маркой июня стала Toyota (год назад была Renault). Первую строчку рейтинга Toyota заняла с показателем 1296 реализованных авто. Таким образом, относительно прошлого года эта марка улучшила свой июньский результат почти на четверть. На втором месте Renault с показателем 986 авто (-15% до июня 2020г.). Третье место украинцы отдали Кіа, приобретя 742 новых авто этой марки, что на 10% больше чем в прошлом году. Четвертый результат у Skoda – 609 машин (+27% до июня 2020г.). Замыкает пятерку лидеров Hyundai, в активе которой 441 регистрация новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Nissan – 391 шт. (+68%); VW – 384 шт. (+273%); Peugeot – 383 шт. (+17%); Chery – 369 шт. (+129%); Mitsubishi – 367 шт. (+71%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 547 регистраций. Всего за первое полугодие в Украине регистрационные номера получили 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.