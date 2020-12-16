Воздушный фильтр пропускает через себя огромное количество воздуха – от его способности задерживать грязь зависит ресурс двигателя.

Некоторые автомобилисты склонны экономить на воздушных фильтрах, выбирая самые дешевые аналоги, не думая особенно об их характеристиках. К большому сожалению, но к препятствию на пути пыли следует предъявлять повышенные требования. И вот почему:

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Во-первых, давайте сравним условия работы воздушного фильтра и, скажем, масляного. У фильтрующего масло элемента есть много попыток поймать мелкую грязь, которая может нанести вред подшипникам и другим движущимся деталям: через него все масло двигателя проходит примерно четыре раза за минуту. У воздушного фильтра нет даже второй попытки – все, что он пропустит, полетит в камеры сгорания и будет приводить к повышенному износу деталей.

Во-вторых, объем воздуха, который приходится очищать воздушному фильтру, колоссальный. Для того чтобы сжечь всего 10 литров горючего, нужно 80 кубов воздуха, а это объем 20-тонного полуприцепа. Допустим, этого хватает на 100 км. Тогда при пробеге от ТО до ТО (15 тысяч км) через фильтр пройдет 150 фур с воздухом. Впечатляет!

В-третьих, очень важен материал, из которого делаются воздушные фильтры. Это либо искусственное нетканое полотно, либо целлюлоза. Второй вариант лучше, но только при условии правильной обработки материала, который не должен пасовать перед влажным воздухом и пропускать его в нужных для двигателя количествах.