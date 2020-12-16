Повітряний фільтр пропускає через себе величезну кількість повітря – від його здатності затримувати бруд залежить ресурс двигуна.

Деякі автомобілісти схильні заощаджувати на повітряних фільтрах, вибираючи найдешевші аналоги, не думаючи особливо про їхні характеристики. На превеликий жаль, але до перешкоди на шляху пилу слід пред’являти підвищені вимоги. І ось чому:

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По-перше, давайте порівняємо умови роботи повітряного фільтра і, скажімо, масляного. У фільтруючого масло елемента є багато спроб зловити дрібний бруд, який може завдати шкоди підшипникам та іншим рухомим деталям: через нього все масло двигуна проходить приблизно чотири рази за хвилину. У повітряного фільтра немає навіть другої спроби – все, що він пропустить, полетить в камери згоряння і буде призводити до підвищеного зносу деталей.

По-друге, обсяг повітря, який доводиться очищати повітряному фільтру, колосальний. Для того щоб спалити всього 10 літрів пального, потрібно 80 кубів повітря, а це обсяг 20-тонного напівпричепа. Припустимо, цього вистачає на 100 км. Тоді при пробігу від ТО до ТО (15 тисяч км) через фільтр пройде 150 фур з повітрям. Вражає!

По-третє, дуже важливий матеріал, з якого робляться повітряні фільтри. Це або штучне неткане полотно, або целюлоза. Другий варіант краще, але тільки за умови правильної обробки матеріалу, який не повинен пасувати перед вологим повітрям і пропускати його в потрібних для двигуна кількостях.